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SON DAKİKA! Vatandaştan Meral Akşener'i kaçıran 'HDP' sorusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2021 22:37
Güncelleme:15.12.2021 22:41
Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bir grup partili Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretler sırasında engelli olduğunu söyleyen Erdoğan Aşçı isimli bir vatandaş Akşener'e HDP ile yapılan gizli ittifakı kastederek "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz." sorusunu sordu. Akşener vatandaşın sorusuna verdiği skandal yanıt ise sosyal medyada tepki çekti.

CHP ve gizli ortakları HDP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'de vatandaşlarla yaşanan gerilim sürüyor. Meral Akşener, bugün Kahramanmaraş'ta bir grup partiliyle esnaf ziyaret gerçekleştirdi. Akşener, HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren engelli bir vatandaşla tartıştı.

ENGELLİ VATANDAŞTAN AKŞENER'E 'HDP' SORUSU
Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YOL YÜRÜYORSUNUZ"
650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"650 LİRA İLE HARİKA BİR HAYAT YAŞAMAYA DEVAM ET"
Her fırsatta kendi içlerindeki sıkıntıları perdelemek için 'ekonomi kötü' algısı ile hükümeti hedef alan Akşener meseleyi yine oraya çekerek, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek olay yerinden hızlıca ayrıldı.

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