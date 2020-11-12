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Son dakika: Türkiye'nin 12 Kasım koronaviüs verileri açıklandı | Ağır ve yeni hasta sayısı artıyor

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Giriş: 12.11.2020 19:53
Güncelleme:12.11.2020 20:00
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 12 Kasım Perşembe gününe ait yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 88 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 233'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 88 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 233'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 88 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 233'e yükseldi. Bugün toplam 148 bin 482 test yapılırken, 2 bin 841 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 404 bin 894 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 181 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 346 bin 794'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 230 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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