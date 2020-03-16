İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Koronavirüs' (Covid-19) paylaşımı! Türkiye dünyaya örnek oldu |Video

İletişim Başkan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Çin’de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) karşı ne gibi önlemler aldığını anlatan ingilizce bir video paylaştı. Altun, "Yüksek riskli bireyler de dahil olmak üzere tüm vatandaşları hastalıktan korumaya kendimizi adadık.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) karşı ne gibi önlemler aldığını anlatan ingilizce bir video paylaştı.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU



Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, belirli uluslararası uçuşları askıya almak ve uzaktan eğitimi teşvik etmek gibi önleyici tedbirler alarak # COVID19'un yayılmasını zamanında başarıyla yavaşlatmıştır. Yüksek risk taşıyan kişiler de dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz." ifadelerine yer verdi.