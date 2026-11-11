Muhalefette derin çözülme: Özgür Özel istifaları neden durduramadı?

CHP'de peş peşe yaşanan kopuşlar, belediye başkanlarının siyasi temasları ve kurultay dönemine ilişkin tartışmalar, Özgür Özel yönetimindeki krizi yeniden gündeme taşıdı. 11 Kasım 2026'da A Haber ekranlarında konuşan gazeteciler Yusuf Alabarda ve Zafer Şahin, CHP'deki çözülmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, olası AK Parti geçişlerine ve kurultay sürecinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.