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Muhalefette derin çözülme: Özgür Özel istifaları neden durduramadı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhalefette derin çözülme: Özgür Özel istifaları neden durduramadı?

CHP'de peş peşe yaşanan kopuşlar, belediye başkanlarının siyasi temasları ve kurultay dönemine ilişkin tartışmalar, Özgür Özel yönetimindeki krizi yeniden gündeme taşıdı. 11 Kasım 2026'da A Haber ekranlarında konuşan gazeteciler Yusuf Alabarda ve Zafer Şahin, CHP'deki çözülmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, olası AK Parti geçişlerine ve kurultay sürecinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

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