SGK'dan koronavirüs ödemesi! Raporlar için ne kadar ödeyecek? |Video

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koronavirüs sebebiyle rapor alanlara ödeme yapacak. SGK raporlar için ne kadar ödeyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında detayları anlattı.