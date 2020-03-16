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SGK'dan koronavirüs ödemesi! Raporlar için ne kadar ödeyecek? |Video
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koronavirüs sebebiyle rapor alanlara ödeme yapacak. SGK raporlar için ne kadar ödeyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında detayları anlattı.
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