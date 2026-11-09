2027 emekli zammında kulis rakamı A Haber'de!

Milyonlarca emeklinin beklediği 2027 Ocak zammı için enflasyon verileri ve refah payı ihtimalleri üzerinden yeni hesaplamalar yapıldı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyonun yüzde 10,62 seviyesinde gerçekleşebileceğini belirterek en düşük emekli aylığı için dört farklı refah payı senaryosunu değerlendirdi. Hesaplamalara göre 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı, yüzde 20 refah payı uygulanması halinde 31 bin 263 liraya kadar yükselebilir.