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İzmir'deki fabrika faciasında soruşturma sürüyor! 17 işçi hayatını kaybetti, 11 gözaltı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'deki fabrika faciasında soruşturma sürüyor! 17 işçi hayatını kaybetti, 11 gözaltı

İzmir'de 17 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altında olduğu belirtilen 1 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Yaralıların sağlık durumları ve gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri de yakından takip ediliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan aktardı.

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