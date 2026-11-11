İzmir'deki fabrika faciasında soruşturma sürüyor! 17 işçi hayatını kaybetti, 11 gözaltı

İzmir'de 17 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altında olduğu belirtilen 1 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Yaralıların sağlık durumları ve gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri de yakından takip ediliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan aktardı.