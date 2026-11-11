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İlk ara tatil turizme can suyu olacak! Yaklaşık 1,5 milyon kişi seyahate çıkacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk ara tatil turizme can suyu olacak! Yaklaşık 1,5 milyon kişi seyahate çıkacak

Okullarda 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ilk ara tatil öncesinde turizm sektöründeki hareketlilik hız kazandı. Turizmciler, ara tatil döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin seyahate çıkmasını ve 50 milyar liralık ekonomik hareketlilik yaşanmasını bekliyor. Yurt içinde termal turizm merkezleri öne çıkarken, hafta sonu itibarıyla otellerde doluluk oranlarının yüzde 85'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınçarslan, ara tatilin sektöre sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

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