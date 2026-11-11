Bir suç mahalli nasıl çözülüyor? Olay yeri inceleme ekipleri kapılarını A Haber'e açtı

Suç mahallindeki en küçük iz, bir olayın aydınlatılmasında kritik rol oynayabiliyor. Peki, olay yeri inceleme ekipleri delilleri nasıl topluyor, ateş edilen nokta nasıl belirleniyor ve ıslak zeminlerde parmak izi nasıl tespit ediliyor? Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun izini sürerken kullandıkları yöntemleri A Haber'e anlattı. Lazerli tespit tekniklerinden delillerin incelenmesine kadar titizlikle yürütülen çalışmaların ayrıntılarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır özel haberinde aktardı.