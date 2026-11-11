Candan Yüceer AK Parti'ye mi katılacak? İstifanın perde arkasında ne var?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar başladı. Yüceer'in partisinden neden ayrıldığı ve AK Parti'ye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Peki, istifanın arkasında hangi gelişmeler var? Candan Yüceer'in bundan sonraki siyasi yol haritası nasıl şekillenecek? Ankara'daki son gelişmeleri ve kulislerde konuşulanları A Haber muhabiri Şener Çetin aktarıyor.