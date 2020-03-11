Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Bakanlık bu videoyu paylaştı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı ve Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Vatandaşlar "koronavirüs nedir?", "Nasıl bulaşır?", "Hastalığın belirtileri nelerdir?", "Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan bir video paylaştı.