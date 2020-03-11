11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Bakanlık bu videoyu paylaştı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı ve Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Vatandaşlar "koronavirüs nedir?", "Nasıl bulaşır?", "Hastalığın belirtileri nelerdir?", "Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan bir video paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Dilenciden şok sözler
Dilenciden şok sözler
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Sultangazi'de dehşet! Bir anda yere yığıldı!
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Erkek arkadaşıyla kavga eden kişiye saldırdı
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Emniyet çıkışı şoke eden sözler!
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
Vicdansızlık! Engelli genci bu hale getirdiler
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da korkutan olay! İki metrobüs çarpıştı
Daha Fazla Video Göster