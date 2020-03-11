BİZE ULAŞIN
Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Bakanlık bu videoyu paylaştı |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklama yaptı ve Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Vatandaşlar "koronavirüs nedir?", "Nasıl bulaşır?", "Hastalığın belirtileri nelerdir?", "Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı?" sorularının cevaplarını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan bir video paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.