Var Mısın Yok Musun’da görülmemiş taktik: Esra Erol bile işin içinden çıkamadı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun, 10 Kasım akşamı kahkaha dolu anlara sahne oldu. 29 yaşındaki yarışmacı İhsan Sözel, doğru kutuyu bulmak için yardım istedi ancak işler kısa sürede içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sarı ve kırmızı kutuların hesabı karışınca Esra Erol da devreye girdi. Stüdyoda kahkahalar yükselirken Esra Erol'un "Vallahi hiçbir şey anlamadım, aklımda da tutmadım" sözleri geceye damga vurdu.