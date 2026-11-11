Eyüpsultan'da gecekondu yangını! Çatı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tek katlı bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.