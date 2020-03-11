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11.03.2020

Koronavirüsten korunmak için ellerimizi nasıl yıkamalıyız? |Video

Türkiye'de koronavirüsün 1 kişide tespit edildiği Saplık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, hastanın durumunun iyi olduğunu, ailesi ve yakınlarının da izole edildiğini duyurdu. Peki koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Hangi önlemler alınmalı? En önemli tedbirlerin başında ellerin yıkanması geliyor. Sağlık Bakanlığı, "Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?" sorusunun cevabını bir "#SağlıkElimizde" etiketli video ile paylaştı

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