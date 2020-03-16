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16.03.2020

Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak? Türkiye'de gıda stoğunda sorun var mı? Meclis komisyon başkanı A Haber ekranlarında yanıtladı |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını gıda sektörünü de etkiledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı vatandaşlar panikle marketlere akın etti ve raflar boşaltıldı. Peki Türkiye’de gıda stoğunda sorun var mı? Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak? TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, paniğe gerek olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin üretimi durdurup hiçbir şey üretmese dahi 2-3 yıl yetecek kadar ürün stoğunun olduğunu belirtti.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını gıda sektörünü de etkiledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı vatandaşlar panikle marketlere akın etti ve raflar boşaltıldı. Peki Türkiye'de gıda stoğunda sorun var mı? Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak? TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, paniğe gerek olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin üretimi durdurup hiçbir şey üretmese dahi 2-3 yıl yetecek kadar ürün stoğunun olduğunu belirtti.

KOŞTURMAYA GEREK YOK

Kılıç, "Koşturmaya gerek yok bunlar çok net söylüyorum batılı ülke insanlarının kötü huyları. Bunları taklit etmeye gerek yok biz bir hurmayla bir günü geçiren bir medeniyetten geliyoruz. Buna da ihtiyaç yok her şey bol ülkemizde. Şu anda çok net söyleyelim hiçbir şey üretmeyelim üretim alanlarımız da durduralım, en az bizim marketlerdeki depolardaki üretim bantlarındaki ürünler ülkemiz insanına 2-3 yıl yetebilecek kadar. Daha fazlasını üretebiliriz ve biz bunları kendi ülkemizde üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

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