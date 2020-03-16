Piyasalarda 'koronavirüs' etkisi! FED'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? Merkez bankaları ne tür önlemler alıyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya ekonomisini etkiliyor. ABD merkez bankası politika faizini yüzde 0-0, 25 aralığına çekti. Peki merkez bankaları koronavirüse karşı ne tür önlemler alıyor? FED’in faiz adımı piyasayı etkiler? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber ekranlarında ekonomide son durumu yorumladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dünya ekonomisini etkiliyor. ABD merkez bankası politika faizini yüzde 0-0, 25 aralığına çekti. Peki merkez bankaları koronavirüse karşı ne tür önlemler alıyor? FED'in faiz adımı piyasayı etkiler? Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber ekranlarında ekonomide son durumu yorumladı.

Ekonomist Cüneyt Paksoy, "Merkez Bankamızın bugün aldığı yıllık karşılıklardaki indirim ve bu hafta toplantısı da var biliyorsunuz. Alacağı karar ekonomideki aktivitenin devamı niteliğinde olacak" ifadelerini kullandı.