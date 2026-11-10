Bulgaristan'da art arda zincirleme trafik kazası! 70 araç birbirine girdi, 11 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti. Başkent Sofya'yı Burgaz'a bağlayan Trakya Otoyolu'nda görüş mesafesinin düşmesi sonucu iki ayrı noktada yaşanan kazalara yaklaşık 70 araç karıştı. Kazalarda 48 kişi yaralanırken, otoyol her iki yönde trafiğe kapatıldı. Yaralılara müdahale için bölgeye sağlık ekipleri ve helikopterler sevk edildi. Peki, kazaların yaşandığı bölgede son durum ne? Ayrıntıları Bulgaristan'dan A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktarıyor.