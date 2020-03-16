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Koronavirüs salgını toplumda nasıl yayılıyor? Çarpıcı similasyon! |Video
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını toplum içerisinde nasıl yayılıyor? Sosyal izolasyon neden önemli? A Haber ekranlarında gösterilen çarpıcı similasyon sosyal izolasyonun önemini gözler önüne serdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, görseli canlı yayında yorumladı.
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