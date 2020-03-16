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16.03.2020

Koronavirüs salgını toplumda nasıl yayılıyor? Çarpıcı similasyon! |Video

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (corona virüs) salgını toplum içerisinde nasıl yayılıyor? Sosyal izolasyon neden önemli? A Haber ekranlarında gösterilen çarpıcı similasyon sosyal izolasyonun önemini gözler önüne serdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, görseli canlı yayında yorumladı.
Koronavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılmalı? Bakanlık bu videoyu paylaştı |Video KORONAVİRÜS NEDİR? NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI? BAKANLIK BU VİDEOYU PAYLAŞTI |VİDEO
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