Uzman isimden A Haber ekranlarında "koronavirüs" açıklaması! "Sigara içenler bugünden itibaren..." |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki koronavirüs salgını toplum içerisinde nasıl yayılıyor? Karantina neden önemli? Sosyal izolasyon neden önemli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, merak edilen soruları A Haber ekranlarında cevapladı. Balık, "Sigara içenler lütfen bugünden itibaren sigarayı bıraksınlar" ifadelerini kullanarak sigara içenlere ise kritik bir uyarıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki koronavirüs salgını toplum içerisinde nasıl yayılıyor? Karantina neden önemli? Sosyal izolasyon neden önemli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, merak edilen soruları A Haber ekranlarında cevapladı.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Sigara içenler lütfen bugünden itibaren sigarayı bıraksınlar. Çünkü hem Çin verileri hem de İtalya verileri sigara içenlerde ölüm oranın çok yüksek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.