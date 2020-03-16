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16.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide "koronavirüs" tedbirleri açıklaması |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı." dedi. Atılacak adımların Başkan Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını belirten Bakan Albayrak, "Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı." mesajını paylaştı.

Bakan Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle;

"YOL HARİTASI HAZIR"

"Koronavirüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı.

"SORUN KÜRESEL, MÜCADELE ULUSALDIR"

Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de "Sorun küresel, mücadele ulusaldır." Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.


"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİ VE HEDEFLERİ İÇİN DE BİR KORUMA KALKANI OLACAKTIR"

Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.

"ATILACAK ADIMLAR BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK"

Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.

Atılacak adımlar Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomide koronavirüs tedbirleri açıklaması SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİDE "KORONAVİRÜS" TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

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