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16.03.2020

Koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Aşı bulunacaktır diye bir garanti yok |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgınına karşı aşının bulunduğuna dair dünyanın farklı noktalarında haberler gelse de henüz aşısı bulunamadı. Peki koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada aşının hiç bulunamayabileceğini söyledi.

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgınına karşı aşının bulunduğuna dair dünyanın farklı noktalarında haberler gelse de henüz aşısı bulunamadı. Peki koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

AŞI BULUNAMAYABİLİR

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı bulma sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Bu süreçler yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu hastalıktan kesinlikle bir aşı bulunacaktır diye bir garanti yok" ifadelerini kullandı.

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SERBEST DOLAŞIMA BIRAKILIRSA...

Ceyhan, sosyal izolasyonun önemini belirterek, "Dünya nüfusunun milyonda 22'si bu hastalığa sahip. Eğer bu hızla devam ederse hiçbir önlem almazsak yaklaşık 8 kuluçka süresi sonrası, yaklaşık bir buçuk ay sonra dünya nüfusunun yarısı bu hastalığı geçirmiş olacak. Serbest dolaşıma bırakır hiçbir tedbir almazsak iki ay sonra Türkiye nüfusunun yarısı, yani 40 milyon insan bu virüsü kapmış olacak" ifadelerini kullandı.

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