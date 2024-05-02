Siyasette gözler Erdoğan-Özel görüşmesinde! Erdoğan-Özel görüşmesinin gündemi ne? Özel'in çantasında neler var?

Siyasette gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinde olacak. Başkan Erdoğan ve Özgür Özel saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Peki masada hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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