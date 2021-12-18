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Savaşın çocuklarının kabus dolu hayatı! Küçük Muhammed protez kol istiyor

A Haber
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Giriş: 18.12.2021 09:09
Suriye'deki iç savaş, on binlerce çocuğun hayatını kararttı. Şimdi onlardan biriyle tanıştıracağız sizleri. 8 yaşındayken hava saldırısında sol kolunu kaybeden Veci Muhammed Rahman, okuyup hayatını kurtarmak ve kabus dolu dünyasından kurtulmak istiyor. Çocukluğu gözyaşıyla geçen Muhammed'in bir isteği var. O da protez kol.
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