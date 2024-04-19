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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail'den İran'a mesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 10:50
"İsfahan'daki İHA'lı saldırıyı İsrailli ajanlar yaptı" iddiası konuşuluyor. İran'a yapılan saldırı içeriden mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bunun bir didişmesi olacak. İki taraf da bunu hazmedemez." dedi.
Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Çarpıcı sözler SALDIRIYI İRAN'DAKİ CASUSLAR MI YAPTI? ÇARPICI SÖZLER

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