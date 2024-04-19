Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail'den İran'a mesaj

"İsfahan'daki İHA'lı saldırıyı İsrailli ajanlar yaptı" iddiası konuşuluyor. İran'a yapılan saldırı içeriden mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bunun bir didişmesi olacak. İki taraf da bunu hazmedemez." dedi.

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