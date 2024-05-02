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Yeni anayasa mesaisinde üst üste zirveler! Kurtulmuş 3 partiyi ziyaret edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 14:43
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş bu kapsamda bugün DEM Parti'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Saadet Partisi'ne ziyarete giden Kurtulmuş son olarak İYİ Parti yönetimi ile bir araya gelerek yeni anayasa hakkında görüş alacak. İşte detaylar...
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