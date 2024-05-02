Satın aldığı ev çöp ev çıktı! Öğrenince deliye döndü

9 aydan beri evini kullanamadığını belirten Mevlüt Kandemir, "9 ay önce evi satın alırken, evin içinde yaşlı bir çiftin oturduğunu tespit ettik. Evden çıkmaları için 6 ay gibi bir süre verdik. Süreç bitti, evden çıkmadılar. Sürekli 'Çıkacağız' diye oyaladılar. Komşulardan ve çevre halktan şikayetler gelmeye başladı. Kartonları toplayarak evin içine soktukları yönünde bilgiler aldım. Buraya her geldiğimde arkamdan polis geliyor. Her geldiğimde beni telefondan tehdit ediyor. Evim 140 metrekare ama kullanılabilir alanı 3 metre. Evin içindeki çöpler yetmiyormuş gibi bir de çatıya çöp koymaya başladılar. Mahkeme süreci benim lehime sonuçlandı. Ve dün görevliler ile birlikte eve girmeye çalıştık ama mümkün olmadı. Daha sonra girdiğimizde de çöp ev ile karşılaştık ve hala daha çıkmamak için direniyorlar" diye konuştu.