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Saraçhane’de 1 Mayıs provokasyonu | Radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.05.2024 13:53
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Saraçhane'de arbede yaşandı. Yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen radikal gruplar polislere saldırdı. 217 şüphelinin gözaltına alındı. 182 kişi serbest kaldı, 35 kişi adliyeye sevk edildi. Peki radikal grupları amacı neydi? Neden Saraçhane seçildi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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