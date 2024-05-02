Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları | Garipoğlu'nun mezarı açılır mı? Soruşturmaya nasıl yansır?

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun hayatta olup olmadığı tartışma konusuydu. O konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi ataması yapılmıştı. O inceleme tamamlandı. 2014 yılında yapılan otopsi işlemine ait fotoğraf ve videolar bilirkişi tarafından savcılığa sunuldu. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri soruşturmada neyi değiştirecek? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılabilir mi? Süreç nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri anlattı.

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