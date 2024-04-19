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Haberler Galeri Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail'den İran'a mesaj

Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail'den İran'a mesaj

"İsfahan'daki İHA'lı saldırıyı İsrailli ajanlar yaptı" iddiası konuşuluyor. İran'a yapılan saldırı içeriden mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Bunun bir didişmesi olacak. İki taraf da bunu hazmedemez." dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:53
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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

Dünya diken üstünde… Orta Doğu'da sıcak saatler yaşandı. Savaş büyür mü? Danışıklı dövüş biter mi? Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

"İRAN TOPRAKLARI İÇİNDEN YAPILAN BİR SALDIRI"

Öncelikle bu yapılan saldırı formunu tanımlamamız gerekiyor. Buradan doğru bir şeyler yakalayabiliriz. Bu İran içinden İran'a yapılan bir saldırı gibi gözüküyor. Bu İran toprakları dışından yapılan bir saldırı değil. İran toprakları içinden İran'a yapılan bir saldırı.

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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

"ASİMETRİK SALDIRI"

Bu açıdan bakıldığı zaman bu bir asimetrik saldırı. Bir karşılık verme değil veya bir misilleme değil. İntihar drone'u da değil. Pervaneli drone'lar menzilleri son derece düşük. Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Bu açıdan bakıldığı zaman ben açıkçası şöyle düşünüyorum konvansiyonel bir amacı varsa bu bir İran'ın o alandaki kabiliyetlerini test etmek için gönderilmiş drone'lar.

İlginç tarafı var İsrail tarafından ses yok ABD teyit ediyoruz diyor. Bu tabela da çok ilginç.

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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

NEDEN İSFAHAN?

Bu soru bence en önemlisi. Havalimanına yakın bir yere yapılmış. Düşürülmesi için mi gönderildi yoksa gerçekten bir nokta vuruş yapmak için giderlerken İran hava savunma füzesi tespit etti ve düşürüldü mü? Ama bir gerçek var. Bu daha önce İsrail'in İran içinde yapmış olduğu asimetrik saldırılarda nükleer kabiliyet ve kapasitesini hedef aldığını görüyoruz yani bilim adamlarını hedef aldığını görüyoruz.

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Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

"MİSİLLEME OLARAK TANIMLAMAK HATA OLUR"

Orada ne vardı? İran'ın en önemli nükleer tesis alanı bu bölge. İsfahan bölgesi. İçerisinde 3 bin tane bilim adamı çalışan bir nükleer araştırma ve geliştirme merkezi dahil olmak üzere. Balistik füze üretim alanı. Bir sonra yapılacak saldırı ile ilgili İran'ın kabiliyetlerini test etmek için gönderilmiş olabilir. Bunlar dışarıdan gönderilmedi içeriden gönderildi. İran tarafından öğrendiğim bilgi bu. Bunu bir misilleme olarak tanımlamak hata olur. Casus dediğiniz kişi zaten içeride.