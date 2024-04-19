Saldırıyı İran’daki casuslar mı yaptı? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: İşin içerisinde MOSSAD var! ABD-İsrail’den İran’a mesaj

"ASİMETRİK SALDIRI"

Bu açıdan bakıldığı zaman bu bir asimetrik saldırı. Bir karşılık verme değil veya bir misilleme değil. İntihar drone'u da değil. Pervaneli drone'lar menzilleri son derece düşük. Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Bu açıdan bakıldığı zaman ben açıkçası şöyle düşünüyorum konvansiyonel bir amacı varsa bu bir İran'ın o alandaki kabiliyetlerini test etmek için gönderilmiş drone'lar.

İlginç tarafı var İsrail tarafından ses yok ABD teyit ediyoruz diyor. Bu tabela da çok ilginç.