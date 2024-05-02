Türkiye ile Irak arasında sınırda PKK'ya karşı iş birliği! MSB son dakika olarak duyurdu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 1 haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken, 1 Ocak'tan bu yana öldürülen terörist sayısının 845 olduğu duyuruldu. Sınırlardan kaçak geçişle mücadele kapsamında 1 haftada 9'u terör örgütü üyesi olmak üzere 364 kişinin yakalandığı açıklandı. Filistin'e insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiği de vurgulanırken, "İsrail ateşkes kararını uygulamalı" ifadeleri kullanıldı. Irak'ın 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırına üs kurarak PKK faaliyetlerini engellemek için Türkiye ile koordineli çalışacağı aktarıldı.

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