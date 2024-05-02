02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD'de öğrenci eylemine polis müdahalesi! Polis Gazze için toplanan öğrencilere müdahale

ABD'de öğrenci eylemine polis müdahalesi! Polis Gazze için toplanan öğrencilere müdahale

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2024 09:16
Güncelleme:02.05.2024 09:17
Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Los Angeles'ta Gazze için öğrenci eylemine polis müdahale için bekliyor. Gazze için eylem düzenleyen üniversiteliler dün polis şiddetiyle karşılaşmıştı. Bugün daha kalabalık toplandılar ve yine "Özgür Gazze" sloganları atıldı Pankartlara "Soykırımcı İsrail" yazıldı. Polis bölgeye bir kez daha geldi. Öğrencilere uyarıda bulundu. Gergin bekleyişin sürdüğü kampüste polisin müdahale etmesi bekleniyor. Öte yandan Los Angeles polisi taktiksel alarm durumuna geçti. Yani ihtiyaç halinde kentteki tüm birimler bölgeye yönlendirilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler Gazze için ayakta!
Öğrenciler Gazze için ayakta!
CHP’li başkanların gözü emekçinin ekmeğinde
CHP’li başkanların gözü emekçinin ekmeğinde
Suç örgütlerine darbe!
Suç örgütlerine darbe!
Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi!
Marjinal grupların çöpünü emekçiler temizledi!
Pençe Kilit bölgesinden acı haber!
Pençe Kilit bölgesinden acı haber!
Polise tekme atan provokatör CHP’li trol ’Basel’ çıktı!
Polise tekme atan provokatör CHP'li trol 'Basel' çıktı!
“Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”
“Mazgallara ayrılan bütçe ODA TV’ye ayrılmış”
Başkent Ankara yine sular altında!
Başkent Ankara yine sular altında!
İmamoğlu ve Özel Saraçhane’ye gitti!
İmamoğlu ve Özel Saraçhane’ye gitti!
Elektronik sigarada büyük tehlike!
Elektronik sigarada büyük tehlike!
İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları!
İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları!
Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster