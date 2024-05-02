ABD'de öğrenci eylemine polis müdahalesi! Polis Gazze için toplanan öğrencilere müdahale

Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Los Angeles'ta Gazze için öğrenci eylemine polis müdahale için bekliyor. Gazze için eylem düzenleyen üniversiteliler dün polis şiddetiyle karşılaşmıştı. Bugün daha kalabalık toplandılar ve yine "Özgür Gazze" sloganları atıldı Pankartlara "Soykırımcı İsrail" yazıldı. Polis bölgeye bir kez daha geldi. Öğrencilere uyarıda bulundu. Gergin bekleyişin sürdüğü kampüste polisin müdahale etmesi bekleniyor. Öte yandan Los Angeles polisi taktiksel alarm durumuna geçti. Yani ihtiyaç halinde kentteki tüm birimler bölgeye yönlendirilecek.

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