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Galatasaray'da hedef Liverpool'un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 4 puan farkla lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Sezon başında Okan Buruk'un çok istediği ancak Liverpool'a giden Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı ekip bir kez daha devreye girdi. İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:08
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Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.

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Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Galatasaray'a galibiyeti golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

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Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Bu galibiyetle puanını 93 yapan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

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Galatasaray’da hedef Liverpool’un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılar, rakipleriyle 2 kez de berabere kaldı.