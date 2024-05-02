02 Mayıs 2024, Perşembe
Galatasaray'da hedef Liverpool'un yıldızı! Okan Buruk o ismi istiyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 4 hafta kala 4 puan farkla lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları da başladı. Sezon başında Okan Buruk'un çok istediği ancak Liverpool'a giden Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı ekip bir kez daha devreye girdi. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 13:08
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