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31 Mart sonrası CHP’li belediyelerde işçi kıyımı! Yeni başkanların gözü emekçinin ekmeğinde

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 02.05.2024 09:04
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bazı Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerde işten çıkarmalar oldu. İstanbul'da Esenyurt, Şişli ve Ataşehir Belediyesi'nde yüzlerce işçinin görevine son verildi. Son olarak Üsküdar'da 71 personel işten kovuldu.
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