31 Mart sonrası CHP’li belediyelerde işçi kıyımı! Yeni başkanların gözü emekçinin ekmeğinde

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bazı Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerde işten çıkarmalar oldu. İstanbul'da Esenyurt, Şişli ve Ataşehir Belediyesi'nde yüzlerce işçinin görevine son verildi. Son olarak Üsküdar'da 71 personel işten kovuldu.

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