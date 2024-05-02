02 Mayıs 2024, Perşembe
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Erdoğan-Özel görüşmesinin gündemi ne? Özel'in çantasında neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bugün görüşecek. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede ana gündem ise yeni anayasa ve terörle mücadele olacak. Siyasetin gözünü çevirdiği görüşmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Abdulkadir Selvi yorumladı.