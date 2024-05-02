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Erdoğan-Özel görüşmesinin gündemi ne? Özel'in çantasında neler var?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 02.05.2024 10:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bugün görüşecek. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede ana gündem ise yeni anayasa ve terörle mücadele olacak. Siyasetin gözünü çevirdiği görüşmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Abdulkadir Selvi yorumladı.
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