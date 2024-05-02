02 Mayıs 2024, Perşembe
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ABD’de Gazze desteğine polis müdahalesi! Çadırlar söküldü öğrenciler gözaltına alındı
ABD’nin Los Angeles şehrindeki iki haftadır süren Filistin destekçisi gösterilerden sonra, Los Angeles polisi Gazze eylemine gazlı müdahalede bulundu. Polisler öğrencilerin çadırlarını sökerken bazı öğrencileri gözaltına aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Oralı önemli değerlendirmelerde bulundu.