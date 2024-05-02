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ABD’de Gazze desteğine polis müdahalesi! Çadırlar söküldü öğrenciler gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 02.05.2024 14:29
ABD’nin Los Angeles şehrindeki iki haftadır süren Filistin destekçisi gösterilerden sonra, Los Angeles polisi Gazze eylemine gazlı müdahalede bulundu. Polisler öğrencilerin çadırlarını sökerken bazı öğrencileri gözaltına aldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Oralı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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