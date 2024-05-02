02 Mayıs 2024, Perşembe
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1 Mayıs'ta İstanbul'da 217 gözaltı! Saldırılarda 28 polis yaralandı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Saraçhane'de arbede yaşandı. Yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen bazı sol gruplar polislere saldırdı ve 28 polis yaralandı. 217 şüphelinin gözaltına alındı. Peki yaralı polislerin durumu ne durumda? Şüpheliler ifade verdi mi? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.