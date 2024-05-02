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1 Mayıs'ta İstanbul'da 217 gözaltı! Saldırılarda 28 polis yaralandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 02.05.2024 09:54
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Saraçhane'de arbede yaşandı. Yasağa rağmen Taksim'e yürümek isteyen bazı sol gruplar polislere saldırdı ve 28 polis yaralandı. 217 şüphelinin gözaltına alındı. Peki yaralı polislerin durumu ne durumda? Şüpheliler ifade verdi mi? Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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