Gazze'ye destek, İsrail'e öfke! Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eylem yapılıyor

Türkiye'deki üniversitelerde Gazze'ye destek eylemleri yapılıyor. O noktalardan biri de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Ayrıntıları Çanakkale'den A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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