Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Starbucks Türkiye, son dakika bir duyuru yaparak tüm kahve fiyatlarında artışa gittiğini duyurdu. Bu ani fiyat değişikliği, müşteriler arasında şaşkınlık yaratırken, kahve severler güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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