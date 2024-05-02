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Haberler Galeri Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Starbucks Türkiye, son dakika bir duyuru yaparak tüm kahve fiyatlarında artışa gittiğini duyurdu. Bu ani fiyat değişikliği, müşteriler arasında şaşkınlık yaratırken, kahve severler güncel fiyatları araştırmaya başladı. Peki Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:57
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Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, Starbucks kahvelerinin güncel fiyatları merak konusu haline geldi. 2 Mayıs tarihinde yapılan zam haberleri, kahve severlerin dikkatini çekerken, güncel fiyat listesine erişme isteğini artırdı. Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri sunan Starbucks kahvelerinin yeni fiyatları, kahve severler tarafından yakından takip ediliyor.

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Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Starbucks menü fiyatlarının olduğundan daha pahalı olduğu görülüyor. Filtre kahve küçük boy 60 TL'den 70 TL'ye yükseldiği aktarıldı.

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Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

İŞTE GÜNCEL KAHVE FİYATLARI:

Iced White Chocolate Küçük (355 ml) : 120 TL

Latte Macchiato Küçük (355 ml) : 89 TL

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Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Filtre Kahve Küçük (355 ml) : 70 TL

Filtre Kahve Orta (472 ml) : 80 TL

Filtre Kahve Büyük (591 ml) : 90 TL

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Starbucks ZAMLI güncel Mayıs ayı fiyat listesi 2024 | Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? Filtre kahve, Latte...

Chocolate Cream Cold Brew Küçük (355 ml) 100 TL