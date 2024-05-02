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Altındağ Belediye Başkanı A Haber’de! Sağanak yağışta an az hasarı o ilçe aldı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 02.05.2024 09:21
Ankara'da etkili olan sağanak yağışı en az hasarla geçiren ilçelerin başında Altındağ geliyor. A Haber'e konuşan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki son 15 yıl içinde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının bunda etkili olduğunu söyledi.
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