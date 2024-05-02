Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan şehit Toktaş'ın acı haberi Nevşehir Valisi Ali Fidan ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın tarafından ailesine verildi. Toktaş ailesinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

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