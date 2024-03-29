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Nasıl bir seçim süreci geçirildi?

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Giriş: 29.03.2024 10:53
Yerel seçime 1 gün kaldı. Büyükşehirlerde tablo ne olacak? Siyasetin sıcak gündem başlıklarını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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