01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonuyla 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonuyla 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 18:07
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yeni öğretmen atamaları ne zaman?
Yeni öğretmen atamaları ne zaman?
28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!
28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı!
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor?
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ne anlatıyor?
Türkiye soykırım davasına müdahil olacak
Türkiye soykırım davasına müdahil olacak
İşte polisi yaralayan taşlar! Yasak tanımayan sol örgütler polis saldırdı
İşte polisi yaralayan taşlar! Yasak tanımayan sol örgütler polis saldırdı
Kritik MYK’nın perde arkası!
Kritik MYK'nın perde arkası!
Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü!
Sağanak sonrası Ankara’da yol çöktü!
İşte polisi yaralayan taşlar!
İşte polisi yaralayan taşlar!
Hak-İş işçi bayramını Kocaeli’de kutladı
Hak-İş işçi bayramını Kocaeli'de kutladı
Türk-İş 1 Mayıs’ı Bursa’da kutladı!
Türk-İş 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı!
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı!
Daha Fazla Video Göster