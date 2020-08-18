Meis Adası'nın karşısına Türk bayrağı dikmişti! Emekli öğretmen yaşadıklarını A Haber'e anlattı

Emekli öğretmen Mehmet Gülseven 1974’te Meis Adası’nın karşısındaki adaya Türk bayrağını dikmişti. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Antalya’nın Kaş ilçesinde aralarında belediye başkanı gazeteci ve öğretmenin bulunduğu bir grup önce tekneyle Meis Adası’nda yöneldiler. Burada gümrük askerleri tarafından engellendiler. Daha sonrasında Kara Ada’ya çıkarak oraya Türk bayrağını dikmişlerdi. Peki 1974’te neler yaşanmıştı? 46 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları aktardı. Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven, o anları ve neler yaşandığını A Haber’e anlattı.

Emekli öğretmen Mehmet Gülseven 1974'te Meis Adası'nın karşısındaki adaya Türk bayrağını dikmişti. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında belediye başkanı gazeteci ve öğretmenin bulunduğu bir grup önce tekneyle Meis Adası'nda yöneldiler. Burada gümrük askerleri tarafından engellendiler. Daha sonrasında Kara Ada'ya çıkarak oraya Türk bayrağını dikmişlerdi. Peki 1974'te neler yaşanmıştı? 46 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları aktardı. Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven, o anları ve neler yaşandığını A Haber'e anlattı.