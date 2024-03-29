Mansur Yavaş MHP’den nasıl ayrıldı? Ceyhun Bozkurt “CHP’leştiği için istifa etti”

Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber’de yayınlanan Aklın yolu programında Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu. Bozkurt “Mansur Yavaş'ın MHP’den istifasının sebebi CHP’leştiği içindi. Ülkücü ve milliyetçi camiada çok fazla bir itibarı olmadığını onların analizinden çıkartıyorum.” dedi.

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