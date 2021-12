Malezya İstanbul Başkonsolosu Raja Abdul Kadir A Haber'e konuştu! TURKOVAC'a talip olan ilk ülke oldu

Türkiye ve Malezya ilişkileri uzun yıllardır büyük bir gelişme içerisinde. Serbest ticaret anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki ticari faaliyetler artarken, Türkiye'nin ürettiği Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a da ilk talip Malezya oldu. Peki yakın gelecekte hangi projeler hayata geçirilecek? Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Raja Abdul Kadir, A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in sorularını yanıtladı.

- Malezya Türkiye'nin ürettiği TURKOVAC aşısını sipariş eden ilk ülke oldu. Neden böyle bir karar aldınız?

- Sizin de bildiğiniz gibi pandemi başladıktan sonra dünyanın her yerinde aşı yetersizliği vardı. Biz de aşı kaynaklarını olabildiğince artırmak için yollar aradık. Aynı zamanda Türkiye'nin bir aşı geliştirdiğini duyduk. Malezya olarak ileride Türkiye'den Turkovac aşısını almak için ilgi gösterdik. Biz de dünyadaki herkes gibiyiz. Vatandaşlarımızı korumaya ve pandemiden pozitif bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz.

Ve çok şükür ki, Türkiye'nin pandemi ile oldukça etkili bir şekilde başa çıkabildiğini gördük. Türk nüfusu hızlı bir şekilde aşılandı. Türkiye uluslararası sınırlarını da hiç kapatmadı. Bizler bu açıdan şanslıyız ve Türk hükümetiyle Kovid-19 pandemisi şartlarında iş birliği yapmak istiyoruz.

- Türkiye ve Malezya arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmıştı. Bunlardan ne kadarı uygulamaya geçti?

Bizler her zaman Türkiye ve Malezya arasında işbirliği yapmanın yollarını arıyoruz. Elbette tüm bu anlaşmaların olabildiğince yerine getirilmesini istiyoruz. Bazı anlaşmalar zaman alıyor. Çünkü Türkiye ve Malezya'daki bazı kurumların kazan-kazan durumuna göre hareket etmesi gerekiyor. Şu anda bile Türkiye ve Malezya arasındaki ticari ilişkiler bir hayli ivme kazanmış durumda. 2015 yılında Malezya ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülke için de çok iyi etkiler gerçekleştirdi. Malezya ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir iki sektöre daha genişletmek için müzakerelere devam ediyor. İnşallah bunun yakın gelecekte gerçekleştiğini görebiliriz.

- Türkiye ve Malezya İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve genel olarak dünyada İslamofobi ile nasıl bir mücadele yürütüyor?

Bu yeni değil. Çok uzun zamandır devam ediyor. Bu problem şu an Malezya dahil tüm dünyada yaşanıyor. İnsanlar bilmedikleri şeyden korkarlar. Mesela İslam'dan nefret edenler, İslam hakkına hiçbir şey bilmeyenlerdir. Bu da İslamofobi'ye neden oluyor. Bununla mücadele etmenin en iyi yollarından biri de herkese, özellikle Batı'da Müslüman olmayanlara İslam'ın barış dini olduğunu anlatmaktır. Onların, İslam'ın insanlara şiddeti öğretmediğini anlamalarını sağlamalıyız. Malezya'da aynı zamanda gençlerimizi, her zaman diğer ülkedeki insanlarla, gençlerle iletişim kurmaları yönünde cesaretlendiriyoruz. Bu sayede onlar İslam'ın ne olduğunu ve gerçek bir Müslümanın hayatını nasıl yaşadığını bilecekler. Türkiye ve Malezya, uluslararası arenada İslamofobiye karşı ortak bir amacı paylaşıyor. Liderlerimizin de İslam'ın doğru öğretilmesi ve barış dini olduğunun aktarılması konusunda gerek İslam İşbirliği Teşkikatı'nda gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse tüm uluslararası platformlarda her zaman açıklamalar yaptıklarını görüyoruz.

Malezyalı turistler neden Türkiye'yi tercih ediyor?

Bence bunun iki sebebi var. Birincisi bahsettiğimi gibi geçmiş. Bizler Osmanlı İmparatorluğu'na örnek alıyoruz. Aynı zamanda Müslümanlar olarak ortak kültür değerlerini taşıyoruz. Sadece Türkiye değil, özellikle İstanbul Peygamber Efendimizin hadislerine konu olmuş bir şehir. Burada olmanın sembolik bir yanı var. En azından burada bir gün geçirme fırsatı yakalamak. Benim için de burada bulunmak benzersiz. Bilemiyorum, tarif edemediğim bir şey. İkinci olarak, sadece İstanbul değil diğer tüm şehirler çok güzel. Ben Türkiye'de seyahat etmeyi çok seviyorum. Şanlıurfa'ya gittim, Antalya'ya gittim. Ve şunu gördüm, Türkiye farklı coğrafyası, zengin tarihi mekanları ve güzel sembolik yerleri ile kutsanmış bir ülke.