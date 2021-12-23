A Haber TURCOVAC’ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın

NEDEN AŞI KARŞITLIĞI YAPILIYOR?



Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Aşılar ne kısırlığı neden olur ne de ilişkisi vardır. Hiçbir aşı kısırlığa neden olmaz.

NASIL UYGULANACAK?

Hatırlatma dozu yapıldığında antikor yükseliyor.