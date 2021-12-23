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A Haber TURCOVAC'ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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A Haber TURCOVAC’ın üretildiği merkezde! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Hiç kimsenin şüphesi olmasın

Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretim merkezlerinden biri de Şanlıurfa'da. A Haber o merkezi görüntüledi. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildi. Yerli aşı TURKOVAC yıl bitmeden uygulanmaya başlanacak. 150 bin adetlik ilk parti aşı Ankara'ya gönderilecek.

A Haber aşının seri üretim merkezlerinden olan Şanlıurfa'daki o merkezi görüntüledi.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "TURKOVAC bu aşamaya kadar 400 ara testten geçti." diyerek "Hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

- Türkiye'deki tüm süreçler inanılmaz titizlikle inceleniyor. Dünya standratlarında inceleniyor. Buradaki aşının üretilmesini değerlendirdiğimizde her basım anında farklı bir arge süreci var. Yapılan klinik çalışmalar hala devam ediyor. Lütfen bizim aşılarımıza destek olalım sürecin tamamlanması açısından çok önemli.

TURKOVAC NE KADAR ETKİLİ?

En az diğer aşılar kadar koruyor.

NEDEN AŞI KARŞITLIĞI YAPILIYOR?


Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Aşılar ne kısırlığı neden olur ne de ilişkisi vardır. Hiçbir aşı kısırlığa neden olmaz.

NASIL UYGULANACAK?

Hatırlatma dozu yapıldığında antikor yükseliyor.

BÜYÜK BİR HİKAYE

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan: Tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir hikaye, büyük bir emek var arkasında.

A Haber TURCOVAC’ın üretildiği merkezde A HABER TURCOVAC'IN ÜRETİLDİĞİ MERKEZDE

Yerli aşı TURKOVAC’ta flaş gelişme! İzin çıktı YERLİ AŞI TURKOVAC'TA FLAŞ GELİŞME! İZİN ÇIKTI

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