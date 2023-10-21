21 Ekim 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kahire’de Gazze zirvesi! Filistinli araştırmacı Said El Hajj A Haber’de değerlendirdi
Mısır'da İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları ve bu süreçten sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail hükümetine sesleniyoruz, Gazze’ye ablukayı kaldırın. Gazze’ye su ve elektrik verilmeli.” dedi. Zirvede konuşulanları A Haber anlı yayınına katılan Filistinli araştırmacı Said El Hajj A Haber’de değerlendirdi. Liderlerin sadece sözlü açıklamalarına A Haber spikeri Merve Tepe de tepki gösterdi.