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Kahire’de Gazze zirvesi! Filistinli araştırmacı Said El Hajj A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 13:08
Mısır'da İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle yaşanan can kayıpları ve bu süreçten sonra yaşanacakları görüşmek üzere “Uluslararası Gazze Barış Zirvesi” toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “İsrail hükümetine sesleniyoruz, Gazze’ye ablukayı kaldırın. Gazze’ye su ve elektrik verilmeli.” dedi.  Zirvede konuşulanları A Haber anlı yayınına katılan Filistinli araştırmacı Said El Hajj A Haber’de değerlendirdi. Liderlerin sadece sözlü açıklamalarına A Haber spikeri Merve Tepe de tepki gösterdi.
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