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İşgalci İsrail’in katliamlarla dolu geçmişi | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 09:30
Gazze, 7 Ekim'den beri katil İsrail'in saldırılarıyla yeniden acı biçimde dünya gündeminde. Yıllardır kuşatma altında boğulan Gazze'de masum siviller katlediliyor her gün. Umutsuzluğa sürüklenmiş milyonlarca insan, bir yandan katlanılmaz koşullar diğer bir yandan da haftalardır bugün-yarın başlayacak dedikleri İsrail'in kara katliamı tehdidi altında can çekişiyor. Ve bu ilk kez yaşanan bir durum da değil. Öyle ki Filistinliler, 1946'dan bu yana Siyonist rejim tarafından katlediliyor. İşte İsrail'in katliamlarla dolu geçmişini anlattığımız analiz haberimiz...
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