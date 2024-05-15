Yüreğir Belediyesi’nde işçi kıyımı

Adana Yüreğir Belediyesi'nde 200 kişi işten atıldı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yakınlarını belediyede, önemli noktalara getirmesi de tartışmalara neden oldu.

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