Kemal Kılıçdaroğlu parti kurar mı?

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti kurup kurmayacağı ve yeniden CHP genel başkanlığına aday olup olmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kırgın olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...

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